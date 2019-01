​USA opuszczą NATO? Prezydent Duda komentuje

Jak pisał niedawno amerykański dziennik "New York Times", Donald Trump w zeszłym roku wielokrotnie rozważał możliwość opuszczenia NATO przez USA. W Davos podczas konferencji prasowej z polskimi dziennikarzami prezydent Andrzej Duda odniósł się do tej informacji.

Prezydent Andrzej Duda

- NATO ma się znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. NATO pokazało w 2016 r., że jest żywe, że jest realnym sojuszem defensywnym, czyli takim, które broni wszystkich państw członkowskich - tłumaczył prezydent. Przypomniał także, że decyzje, które zapadły podczas szczytu NATO w Warszawie o tym, żeby stworzyć wysuniętą flankę NATO, wschodnią flankę w Państwach Bałtyckich, w Polsce i w Rumunii, to świadectwo na to, że Sojusz reaguje na wyzwania, które powstają w otaczającym nas świecie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa.

- Nie martwię się o przyszłość Sojuszu. Państwa członkowskie podjęły zobowiązania co do podniesienie swoich budżetów obronnych do 2 proc. PKB do 2024 r. i na zeszłorocznym szczycie NATO w Brukseli to zobowiązanie zostało jasno jeszcze raz wyartykułowane - konkludował Andrzej Duda.

Przypomniał, że Trump domagał się tego, by zobowiązania państw członkowskich Sojuszu zostały wypełnione. - USA są największą armią świata i - w związku z tym - najpotężniejszym członkiem Sojuszu i jest także oczekiwaniem USA, prezydenta Trumpa, amerykańskiego społeczeństwa i podatnika to, że będziemy razem ponosili wspólnie ciężary naszego bezpieczeństwa - dodał Andrzej Duda. Mówił, że Polska realizuje zobowiązania wobec NATO. - Przyjęliśmy ustawę, że wydatki na obronność będą zwiększane do 2,5 proc. do 2030 r. - konstatował prezydent. Ocenił też, że informacja o tym, że prezydent USA miałby zdecydować o opuszczeniu NATO przez Stany Zjednoczone - jest jedynie plotką dziennikarską.

W połowie stycznia "NYT" napisał, że Donald Trump w minionym roku mógł kilkukrotnie sugerować opuszczenie NATO przez USA. Autorzy powoływali się na informacje uzyskane bezpośrednio od wysoko postawionych urzędników z administracji amerykańskiego prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w 39. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Spotyka się z politykami i przedstawicielami organizacji międzynarodowych, m.in. z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro, szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, prezesem WEF Klausem Schwabem.

W tym roku w Davos nie będzie ani Donalda Trumpa, ani Emmanuela Macrona, Theresy May, Władimira Putina czy prezydenta Chin - Xi Jinpinga. Wciąż jednak przyjeżdżają inni, niemniej ważni liderzy: prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Japonii Shinzo Abe. Wybiera się tam również Giuseppe Conte, premier Włoch. Zapowiedzieli też swoją obecność premier Izraela Benjamin Netanyahu, premier Libii Faiez Al Serrag i premier Autonomii Palestyńskiej Rami Hamdallah.

Polskę reprezentuje prezydent Duda. W czwartek do odbywającego się w Szwajcarii forum ekonomicznego przyjedzie premier Mateusz Morawiecki.

W tym roku Polska - z inicjatywy Banku Pekao i PZU - stworzyła pierwszy raz w historii własną przestrzeń podczas WEF - "Dom Polski" - miejsce z jednej strony promocji polskiego biznesu podczas trwającego forum i - z drugiej - spotkań z międzynarodowymi klientami i inwestorami.

Z Davos Bartosz Bednarz