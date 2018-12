Irańskie MSZ nie zaprzeczyło twierdzeniom sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który oskarżył Teheran o przeprowadzenie testu pocisku balistycznego średniego zasięgu i złamanie rezolucji ONZ. Program balistyczny nie jest wbrew rezolucji ONZ - dodało MSZ Iranu.

Zdjęcie Sekretarz stanu USA Mike Pompeo /Win McNamee /East News

"Irański reżim właśnie dokonał testu pocisku balistycznego średniego zasięgu, który jest zdolny do przenoszenia wielu głowic bojowych. Pocisk ten ma zasięg pozwalający na uderzenie w niektóre obszary Europy i cały Bliski Wschód. Test ten narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ (numer) 2231" - napisał Pompeo w oświadczeniu opublikowanym z datą sobotnią na stronie Departamentu Stanu.

Reklama

W rezolucji nr 2231 z 2015 roku wezwano władze w Teheranie do powstrzymania się od prac nad rakietami balistycznymi zaprojektowanymi, by przenosić broń jądrową.

W swoim komunikacie szef amerykańskiej dyplomacji ostrzegł, że program balistyczny Iranu się rozwija. "Jeśli nie powrócimy do odstraszania (Teheranu - PAP), zwiększamy ryzyko eskalacji w regionie" - podkreślił Pompeo. Jednocześnie wezwał Iran do natychmiastowego przerwania wszelkich działań związanych z pociskami balistycznymi zdolnymi do przenoszenia broni nuklearnej.

Nie potwierdził ani nie zaprzeczył

W reakcji na oświadczenie rzecznik MSZ Iranu Bahram Kasemi, cytowany przez irańską agencję informacyjną IRNA, oświadczył w niedzielę, że "irański program balistyczny jest z natury defensywny". "Nie ma rezolucji Rady Bezpieczeństwa (ONZ), która zakazywałaby Iranowi programu balistycznego i testów balistycznych" - zaznaczył rzecznik.

Nie potwierdził przeprowadzonego testu ani nie zaprzeczył informacji podanej przez Pompeo.

W listopadzie dowódca sił powietrznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Amir Ali Hadżizadeh po raz kolejny zadeklarował, że Iran zwiększył zasięg swoich pocisków balistycznych typu ziemia-woda do 700 km, dzięki czemu Teheran może zaatakować amerykańskie bazy wojskowe w Afganistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Katarze, a także lotniskowce USA w Zatoce Perskiej.

Potencjał balistyczny Iranu pozostaje pod ścisłą kontrolą Strażników Rewolucji. W 2008 r. Iran pokazał pociski typu ziemia-woda o zasięgu 290 km. Prawdopodobnie program rakietowy - który według Teheranu ma charakter wyłącznie defensywny - został od tamtego okresu znacznie rozwinięty. Teheran nigdy nie zgodził się na negocjacje z USA w sprawie irańskich prób balistycznych.

Uważa się, że jedną z głównych przyczyn wypowiedzenia w maju przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem było to, że nie obejmowało ono programu budowy pocisków balistycznych oraz nie powstrzymało irańskiego zaangażowania militarnego w Syrii, Jemenie, Libanie i Iraku.