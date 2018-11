Prokurator specjalny Robert Mueller oświadczył, że ugoda zawarta z byłym szefem sztabu Donalda Trumpa, Paulem Manafortem, jest nieważna.

Zdjęcie Paul Manafort /Brendan Smialowski /AFP

Według Muellera Manafort złamał warunki ugody, okłamując śledczych w różnych sprawach. Co więcej, kłamstwa Manaforta staną się podstawą kolejnych zarzutów.

W ramach wrześniowej ugody Manafort przyznał się do konspiracji przeciw USA, obstrukcji wymiaru sprawiedliwości i nielegalnego lobbingu na rzecz prorosyjskich polityków z Ukrainy. W zamian za złagodzenie kary Manafort zgodził się współpracować z dochodzeniem Muellera, jednak przyłapano go na oszukiwaniu śledczych. Teraz sprawa wróci do sądu w Waszyngtonie.

Dodajmy, że w sierpniu, w oddzielnej sprawie, Manafort został uznany winnym ośmiu zarzutów oszustw finansowych. Wyrok usłyszy w lutym.

Przypomnijmy, że Robert Mueller prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie z 2016 r. Zarzuty usłyszały już 32 osoby i trzy firmy. Sześć osób, w tym czworo byłych współpracowników Trumpa, przyznało się do winy.

Prezydent USA Donald Trump zgodził się pisemnie odpowiedzieć na pytania Muellera. Jednocześnie zwolnił prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa, a na jego miejsce zatrudnił Matthew Whitakera - ostrego krytyka Muellera.

