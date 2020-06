USA: Policja zastrzeliła czarnoskórego mężczyznę. Był synem dyplomaty

39-letni Momodou Lamin Sisay został zastrzelony przez policję w czasie pościgu, do którego doszło 29 maja w Snellville w stanie Georgia. Funkcjonariusze twierdzą, że nie reagował na polecenia i strzelał w ich kierunku. Jak się okazało - ojcem zastrzelonego mężczyzny jest przedstawiciel Gambii przy ONZ - Lare Sisay - który, nie wierząc w słowa policji, domaga się niezależnego śledztwa. O sprawie pisze BBC.

Zdjęcie Momodou Lamin Sisay został zastrzelony cztery dni po śmierci George'a Floyda. /SHAWN THEW /PAP/EPA

Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 29 maja około 4 nad ranem w Snellville w stanie Georgia policyjny patrol próbował zatrzymać pojazd do kontroli. Kierowca jednak nie zatrzymał się, dlatego rozpoczął się pościg. Gdy po zatrzymaniu samochodu policjanci podeszli do pojazdu, kierowca miał wyciągnąć swoją broń i celować w funkcjonariuszy, którzy schowali się za radiowozem i wezwali grupę antyterrorystyczną SWAT.

Jak wynika z wstępnych ustaleń śledczych - Sisay miał strzelić do jednego z funkcjonariuszy, na co jeden z oficerów SWAT miał odpowiedział strzałem. 39-latek zginął na miejscu.



Z opinią śledczych nie zgadza się ojciec ofiary. Jego zdaniem - czytamy na BBC - policja nie zrobiła wystarczająco dużo, aby pokojowo rozwiązać sytuację. Zaprzeczył także, że jego syn strzelał do policjantów.



"Przeprowadzimy niezależną sekcję zwłok. Chcemy też zlecić prywatnemu śledczemu zbadanie okoliczności śmierci. Jeśli to będzie konieczne, zatrudnimy prawnika, który pozwie stanową policję. Nie odpuścimy" - powiedział Lare Sisay w wypowiedzi cytowanej przez BBC.



We wtorek (3 czerwca) Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gambii zwróciło się do ambasady w Waszyngtonie z prośbą o zaangażowanie odpowiednich władz USA wiarygodnego i obiektywnego dochodzenia - podaje BBC.

Momodou Lamin Sisay został zastrzelony cztery dni po śmierci George'a Floyda, który zmarł, gdy w czasie aresztowania został przygnieciony do ziemi przez policjanta. Funkcjonariusz przez dziewięć minut klęczał na szyi 46-latka. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać.

Śmierć Floyda wywołała w wielu miastach USA falę protestów przeciwko brutalności policji.



