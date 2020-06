Stanami Zjednoczonymi wstrząsnęło kolejne nagranie. Widać na nim, jak 75-letni mężczyzna zbliża się do policjantów, po czym jeden z funkcjonariuszy mocno go popycha. Policjanci następnie omijają krwawiącego mężczyznę. Reakcja ta wywołała oburzenie wśród Amerykanów.

Wideo Policjant popchnął 75-latka podczas protestu w stanie Nowy Jork. Mężczyzna uderzył głową o chodnik

Zdarzenie zarejestrowano w Buffalo w stanie Nowy Jork dziesiątego dnia protestów po śmierci George’a Floyda.

Przypomnijmy, że 25 maja w wyniku brutalnej interwencji policjanta, życie stracił 46-letni George Floyd. Funkcjonariusz przez kilka minut klęczał na szyi czarnoskórego mężczyzny, w konsekwencji czego go udusił. Zdarzenie to wywołało burzliwe protesty, jakie od tamtego czasu przetaczają się przez całe USA.

Jak relacjonuje m.in. BBC, w dziesiątej dobie protestów większość demonstracji miała spokojny i pokojowy charakter. W dalszym ciągu zdarzają się jednak sytuacje, które oburzają Amerykanów.

Jedną z takich sytuacji jest brutalne potraktowanie starszego mężczyzny w Buffalo.

Na nagraniu, jakie pojawiło się w sieci widać, jak 75-latek zbliża się do policjantów. Mężczyzna nie wykazuje się agresją. Jednak wówczas jeden z policjantów mocno go popycha. Starszy mężczyzna upada na ziemię, doznając urazu. Mimo że starszy człowiek krwawi, policjanci omijają go i idą dalej.

Jak poinformował burmistrz miasta, uraz jakiego doznał 75-latek jest poważny. Przebywa on w szpitalu.

Po opublikowaniu nagrania w sieci pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Do sprawy odniósł się także gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, który określił zachowanie policjantów jako nieuzasadnione i haniebne.

Dwóch biorących udział w incydencie funkcjonariuszy zawieszono w obowiązkach - poinformowano.