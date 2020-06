Podobnie jak na pomniku Tadeusza Kościuszki również cokół pomnika Kazimierza Pułaskiego został pokryty napisami w trakcie gwałtownych nocnych protestów w Waszyngtonie. Nad ranem w poniedziałek napisy były już w większości zamalowane.

Zdjęcie Zamieszki w Waszyngtonie po śmierci George'a Floyda /JIM LO SCALZO /PAP/EPA

Podczas nocy protestów w Waszyngtonie antyprezydenckimi i antyrasistowskimi napisami zamazano wiele pomników, w tym m.in. II Wojny Światowej na Narodowych Błoniach, Tadeusza Kościuszki przed Białym Domem i Kazimierza Pułaskiego na Placu Wolności.

Reklama

Napisy na budynkach w okolicach Białego Domu są sukcesywnie zamalowywane przez służby porządkowe. W planach mają one oczyszczenie napisów także z pomnika Kościuszki.

W poniedziałek pomalowany pomnik Kościuszki był jednym z najchętniej fotografowanych miejsc przed Białym Domem. Przechodnie zapewniają, że niszczący go nie wiedzieli, że jest to polski i amerykański bohater narodowy, który w swoim testamencie część majątku przekazał na wykupienie czarnoskórych niewolników. Na informację o tym wyrażają szacunek dla generała. "Jestem przekonana, że gdyby żył, to demonstrowałby teraz z nami" - powiedziała w poniedziałek jedna z protestujących.

Zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, w tym w Waszyngtonie, stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł pod koniec maja w wyniku brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis. Amerykanie są oburzeni przesadną agresją policji. W trakcie demonstracji dochodzi do starć z funkcjonariuszami i zamieszek.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski