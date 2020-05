USA: Protesty po śmierci George'a Floyda wymknęły się spod kontroli

Prezydent Donald Trump ostro potępił w sobotę (30 maja) - jako "dzieło rabusiów i anarchistów" - zamieszki w amerykańskich miastach, które wybuchły po zabiciu w Minneapolis przez policję Afroamerykanina George'a Floyda. Ostatniej nocy do starć doszło nawet przed Białym Domem.

Zdjęcie Gwałtowne protesty w Waszyngtonie w pobliżu Białego Domu /JIM LO SCALZO /PAP/EPA

"Śmierć George'a Floyda na ulicach Minneapolis to ogromna tragedia" - podkreślił Trump. Dodał jednak, że "jego pamięć została zhańbiona przez uczestników zamieszek, rabusiów i anarchistów".

"To, co teraz widzimy na naszych ulicach, nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością czy też pokojem" - powiedział prezydent. Zapewnił, że jego rząd położy kres przemocy.

Śmierć 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda

Zarzewiem zamieszek stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję w Minneapolis.

W poniedziałek do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Słowa przyciskanego do ziemi Floyda - "Nie mogę oddychać" - stały się głównym hasłem protestów.

Śmierć Floyda wywołała gwałtowne protesty i zamieszki w wielu innych amerykańskich miastach. W czasie protestów śmierć poniosły już trzy osoby - w Detroit, Oakland i Minneapolis.

Zamieszki w Minneapolis

W Minneapolis protesty po śmierci Afroamerykanina trwają kolejną noc, mimo że w mieście obowiązuje godzina policyjna. Według CNN siły porządkowe użyły gazu łzawiącego i grantów hukowych, by nie dopuścić demonstrantów pod budynek policji.

Godzina policyjna w Minneapolis rozpoczęła się w sobotę wieczorem o godz. 20 czasu lokalnego. Wcześniej gubernator stanu Minnesota Tim Walz wezwał mieszkańców Minneapolis do pozostania w domach. Ostrzegł też protestujących, że znajdą się w "bardzo niebezpiecznej sytuacji", jeśli ponownie złamią godzinę policyjną.

Po raz pierwszy od drugiej wojny światowej gubernator zmobilizował Gwardię Narodową. Na razie jednak żołnierze tej formacji nie biorą udziału w konfrontacjach z protestującymi.

Godzina policyjna w Los Angeles, Atlancie i Filadelfii

Wprowadzenie nocnej godziny policyjnej ogłosiły też władze Los Angeles, Filadelfii i Atlanty.

"To konieczne, aby przywrócić spokój" - powiedział burmistrz Los Angeles Eric Garcetti. Godzina policyjna będzie obowiązywała w tym mieście od 20 do 5.30 (czasu lokalnego).

Wcześniej policja w Los Angeles podała, że poprzedniej nocy doszło w mieście do "wielkich i gwałtownych protestów", podczas których aresztowano ponad 500 osób.

Starcia z policją przed Białym Domem

W amerykańskiej stolicy - Waszyngtonie - drugi dzień demonstracji przybrał gwałtowny charakter. Ze zgromadzonego przed Białym Domem tłumu kilkuset osób w kierunku policjantów ciskano race oraz butelki, podpalano też śmietniki. Funkcjonariusze odpowiadali gazem łzawiącym. Dostęp do parku Lafayette'a przed rezydencją prezydenta ogrodzono barierkami.

Demonstranci, czarnoskórzy oraz biali, wznosili hasła potępiające prezydenta USA Donalda Trumpa, rasizm oraz policję. Najbardziej popularne były jednak: "Bez sprawiedliwości nie ma pokoju" i "Nie mogę oddychać". To drugie to ostatnie słowa Floyda, który zmarł przyciskany przez funkcjonariusza kolanem do betonu.

"Oni nawet nie są stąd, przyjechali spoza Waszyngtonu" - mówił o policjantach pod Białym Domem jeden z demonstrantów. Na swoim telefonie pokazywał filmy brutalnych funkcjonariuszy z Nowego Jorku, głośno wyzywając tych stojących po drugiej stronie barierki.

Starsi protestujący nierzadko apelowali do młodszych o spokój. "Stracimy sprawę, nie może być zgody na przemoc żadnej ze stron" - mówiła około 60-letnia demonstrantka w reakcji na agresywne okrzyki. "Ustaw się po stronie policji" - odpowiadała jej grupa nastolatków.

"Nie zamierzamy do nikogo strzelać"

Na ulicach w pobliżu parku Lafayette'a policjanci cierpliwie rozmawiali z demonstrantami. "Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. Mamy uczucia, rodziny. Nie zamierzamy do nikogo strzelać" - tłumaczył jeden z nich. "Jesteśmy inni niż policja w Minneapolis. U nas na takie rzeczy nie ma miejsca" - zapewniał, mówiąc o zabójstwie Floyda drugi.

Młodych protestujących argumenty te nie przekonywały. Wielu z nich przytaczało przykłady agresywnych interwencji służb bezpieczeństwa z przeszłości. "Funkcjonariusz nie może zabijać, nie może odpowiadać na opór przesadną siłą" - mówił jeden z nich. Dla wielu zabicie Floyda to nie odosobniony incydent, ale rezultat panujących w USA nierówności społecznych.

Demonstrujący spod Białego Domu zapewniają, że to dopiero początek protestów. Te odbywają się w stolicy USA nie tylko przed rezydencją prezydenta - w sobotę przez miasto przejechało kilka samochodowych antyrasistowskich manifestacji. Ich przebieg zabezpieczała stołeczna policja.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski