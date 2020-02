​USA: Przewodniczący Partii Demokratycznej w Iowa zrezygnował ze stanowiska

Przewodniczący Partii Demokratycznej w stanie Iowa Troy Price zrezygnował w środę ze stanowiska po chaotycznym przebiegu niedawnych prawyborów w tym stanie i awariach technicznych, które spowodowały znaczne opoźnienie podania ostatecznych wyników głosowania.

"Faktem jest, że demokraci zasługują na więcej niż na to, co stało się podczas nocy prawyborów. Jako przewodniczący tej partii głęboko nad tym ubolewam i ponoszę odpowiedzialność za jakiekolwiek niedociągnięcia wobec Partii Demokratycznej w Iowa" - głosi oświadczenie Price'a.

Dodał, że Partia Demokratyczna w tym stanie "powinna zacząć patrzeć w przyszłość a moja obecność na tym stanowisku utrudniałaby to". Price określił opóźnienie w podaniu wyników prawyborów jako "nie do przyjęcia" i dodał, że partia przeprowadzi "dokładne, przejrzyste i niezależne" badania w celu ustalenia jego przyczyny.

Wyniki prawyborów w Iowa z 3 lutego, które tradycyjnie jest pierwszym stanem, w którym się odbywają, opublikowano dopiero 6 lutego przy czym nie wyłoniły one zdecydowanego zwycięzcy. Opóźnienie tłumaczono początkowo m. in. awarią systemu informatycznego używanego do przesyłania i kodowania oddanych głosów.

Według tych wyników, zwyciężył były burmistrz miasta South Bend, w stanie Indiana Pete Buttigieg przed senatorem ze stanu Vermont Bernie Sandersem większością zaledwie 2152 oddanych głosów, czyli zaledwie 0,09 proc.

Zdaniem wielu ekspertów dokładność opublikowanych wyników budzi wątpliwości. Wskazują oni, że różnica między pierwszym i drugim kandydatem znajduje się znacznie poniżej błędu statystycznego.

Prawybory w tym stanie odbywają się podczas ok. 1700 lokalnych konferencji i spotkań członków partii.

Sztaby wyborcze zarówno Buttigiega jak i Sandersa zażądały częściowej weryfikacji ogłoszonych wyników, która ma się rozpocząć w niedzielę i potrwać dwa dni. Weryfikacja nie będzie polegać na ponownym przeliczeniu głosów, ale na sprawdzeniu, czy liczba oddanych głosów została prawidłowo uwzględniona w dokumentacji sporządzonej przez przewodniczących spotkań i konferencji.

Jeśli wyniki weryfikacji nie zadowolą kandydatów następnym krokiem może być ponowne przeliczenie głosów.

Zdaniem części obserwatorów niedociągnięcia organizacyjne i techniczne w Iowa mogą zagrozić pozycji tego stanu jako pierwszego, w którym odbywają się prawbory.