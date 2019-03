46 wędkarzy, którzy zostali uwięzieni na krze dryfującej po wodach jeziora Erie przy granicy z Kanadą po załamaniu się lodu, zostało uratowanych w sobotę przez ratowników wodnych hrabstwa Ottawa (Michigan). W akcji ratowniczej użyto poduszkowców i śmigłowca.

Zdjęcie Uratowani wędkarze /U.S. Coast Guard/Associated Press /East News

Nikt nie ucierpiał. Dwie osoby zostały przetransportowane helikopterem do szpitala. Ich stan nie wymaga hospitalizacji - podały władze.

Gdy doszło do załamania się lodu, na odcinku w pobliżu wyspy Catawba znajdowało się 146 wędkarzy. Setce udało się w porę wycofać w stronę lądu, ale 46 mężczyzn utknęło na oderwanej krze, która szybko zaczęła dryfować po wodach jeziora Erie - czwartego co do wielkości w kompleksie pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej.

Środkiem jeziora biegnie granica między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Jezioro jest dostępne dla pełnomorskich statków przez Drogę Wodną Świętego Wawrzyńca.

Z wypowiedzi wędkarzy i świadków, jakie publikuje na swej stronie internetowej wydawany w Toledo (Ohio) lokalny dziennik "The Blade", wynika, że część wędkarzy znajdowała się co najmniej 2,5 km od brzegu, gdy doszło do załamania się lodu. Ponadto, warunki pogodowe były niesprzyjające - zaczął wiać silny wiatr.

"Nie powinni zapuszczać się tak daleko, bo nie mieli się jak przedrzeć do brzegu. Wiatr przyspieszył oddalanie się kry, a gdy tylko pojawi się swobodna przestrzeń, lód zaczyna się poruszać błyskawicznie" - wyjaśnił w rozmowie z agencją Associated Press Mark Duszynski, który jest zawodowym rybakiem i przewodnikiem żeglugi na jeziorze Erie w warunkach zimowych.