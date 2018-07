USA: Sekretarz stanu uda się do Korei Północnej

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyruszy w czwartek do Korei Płn. w celu prowadzenia rozmów dot. denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego z przywódcą Korei Płn., Kim Dzong Unem - poinformował Biały Dom w poniedziałek.

Zdjęcie Sekretarz stanu USA Mike Pompeo /Win McNamee /East News

"Aby kontynuować ważne dzieło denuklearyzacji na Półwyspie Koreańskim, sekretarz stanu Pompeo wyruszy do Korei Północnej w dniu 5 lipca, aby spotkać się z przywódcą Korei Północnej i jego zespołem" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu, Sarah Sanders.

Reklama

Po szczycie Trump-Kim w Singapurze amerykański prezydent zapowiadał, że denuklearyzacja Korei Płn. rozpocznie się "bardzo szybko", choć w podpisanym przez obu przywódców oświadczeniu zabrakło konkretnego harmonogramu tego procesu. Trump informował również, że Pjongjang jest skłonny zniszczyć "ważny ośrodek" testów silników rakietowych.

Wątpliwości komentatorów wzbudził również fakt, że w oświadczeniu nie znalazł się wymóg, by denuklearyzacja była możliwa do weryfikacji, co Waszyngton uznawał wcześniej za podstawowy warunek. Trump zapewniał po szczycie, że USA będą miały w Korei Płn. "wielu ludzi", którzy zweryfikują postępy.

Mimo braku szczegółowych informacji dotyczących ewentualnej umowy nuklearnej Seul i Pjongjang kontynuują działania dyplomatyczne w celu poprawy stosunków. Obie strony rozmawiały ostatnio na temat przywrócenia łączności wojskowej, planowanym spotkaniu krewnych rozdzielonych w czasie wojny koreańskiej oraz możliwości odbudowy połączeń kolejowych między dwiema Koreami. (PAP)