USA: Senat rozważa dodatkowe sankcje wobec Rosji

Amerykańscy senatorowie z obu partii rozważają wprowadzenie dodatkowych sankcji wobec Rosji. Krok taki pozwoliłby ich zdaniem jasno określić, jakie jest stanowisko Senatu wobec Rosji.

Zdjęcie Administracja Trumpa do tej pory nie wprowadziła ustawy CAATSA w życie mimo ustawowego terminu /NICHOLAS KAMM /AFP

"Rozumiem, dlaczego członkowie Senatu chcieliby odpowiedzieć w jakiś sposób na to, co wydarzyło się w Helsinkach. Wydaje mi się, że istnieją obawy dotyczące tego, jakie jest stanowisko administracji wobec Rosji" - powiedział we wtorek przewodniczący senackiej komisji stosunków zagranicznych, Republikanin Bob Corker.



Zarówno Corker, jak i inni senatorowie, podkreślili, że większość członków komisji spraw zagranicznych, mimo że nie wyklucza wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji, chciałaby przede wszystkim, aby administracja Donalda Trumpa w pełni wprowadziła w życie postanowienia ustawy, która daje podstawy prawne dla retorsji wobec "wrogów Ameryki" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).



Ustawa została zaaprobowana w ubiegłym roku przez Senat miażdżącą przewagą głosów (98 do 2); Trump podpisał ją w sierpnia 2017 roku.



Administracja Trumpa do tej pory nie wprowadziła ustawy CAATSA w życie mimo ustawowego terminu, zgodnie z którym należy ją wdrożyć w ciągu miesiąca.



Biały Dom w przeszłości tłumaczył zwłokę tym, że proponowane w ustawie ukaranie sankcjami przedsiębiorstw operujących w rosyjskim sektorze energetycznym może rykoszetem uderzyć w amerykańskie firmy realizujące międzynarodowe projekty. Z podobnych powodów ustawa była krytykowana przez władze Niemiec i Austrii, które obawiają się, że sankcjami mogłyby zostać dotknięte firmy biorące udział w budowie gazociągu Nord Stream 2.



Dwóch wpływowych senatorów - Republikanin Lindsay Graham i najwyższy rangą Demokrata w komisji stosunków zagranicznych Bob Menendez - zgłosiło we wtorek projekt ustawy, która ma skłonić Biały Dom do wprowadzenia sankcji przewidzianych ustawą CAATSA.



Dwóch innych senatorów - Republikanin Pat Toomey i Demokrata Chris Van Hollen - w liście do Białego Domu opublikowanym we wtorek, wezwało administrację, aby objęła sankcjami 12 agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, których na początku tego miesiąca specjalny prokurator Robert Mueller oskarżył o dokonanie podczas kampanii wyborczej w roku 2016 cyberataków na system informatyczny Demokratów, w tym wykradzenie poczty mailowej Narodowego Komitetu Partii Demokratycznej.



Również przewodniczący Izby Reprezentantów, Republikanin Paul Ryan nie wykluczył wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec władz na Kremlu; zapytany o to podczas rozmowy z reporterami w ubiegłym tygodniu powiedział, że będzie "więcej niż szczęśliwy", jeśli nadarzy się taka okazja.



Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski