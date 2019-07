Jedna osoba została zabita, a 11 kolejnych postrzelonych wczoraj wieczorem w dzielnicy Brownsville na Brooklynie w Nowym Jorku.

Zdjęcie Strzelanina na Brooklynie /Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Jak informuje "The New York Post", nieznany napastnik otworzył ogień do tłumu, który bawił się na organizowanym corocznie koncercie "Old Timers Day".

Śmiertelna ofiara to 38-letni mężczyzna, uczestnik imprezy.

Nie została jeszcze ustalona dokładna liczba osób, które ucierpiała w wyniku zdarzenia ani też liczba jego sprawców. Ranni zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala.

"Old Timers Day" to dwudniowa doroczna lokalna impreza kibiców baseballa organizowana od 56 lat. Uczestniczy zjeżdżają się z całego kraju, aby wziąć udział w organizowanych wtedy na Brooklynie wystawach oraz koncertach.