Trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w niedzielę wieczorem na dorocznym Festiwalu Czosnku w miejscowości Gilroy w Kalifornii - poinformował miejscowy szef policji. Jak podał, napastnik został zastrzelony. Policja szuka jeszcze drugiej osoby - możliwego wspólnika.

Zdjęcie Gilroy: Służby na miejscu zdarzenia /JOHN G. MABANGLO /PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że "na miejscu strzelaniny w Gilroy w Kalifornii egzekwowane jest prawo". "Doniesienia mówią, że napastnik nie został jeszcze zatrzymany. Bądźcie ostrożni!" - czytamy we wpisie.

Świadkowie zdarzenia opowiadali miejscowej prasie, że na początku myśleli, iż odgłosy strzałów pochodzą od fajerwerków. Dopiero po kilku minutach w tłumie wybuchła panika. Ludzie krzyczeli, płakali, przewracali stoły, niszczyli ogrodzenie, aby wydostać się z miejsca zagrożenia.

Telewizja NBC News opublikowała wypowiedź uczestniczki festiwalu Julissy Contreras, która mówiła, że widziała napastnika. Według niej to około 30-letni mężczyzna, który strzelał do ludzi z karabinu. "Widziałam, jak strzelał we wszystkich kierunkach, nie celował w nikogo, strzelał na oślep" - powiedziała.

Członek zespołu grającego na festiwalu powiedział, że widział, jak mężczyzna w zielonej koszuli i w chustce wokół szyi strzela z broni, która wyglądała jak karabin.

Największy taki festiwal

Organizowany od 1979 roku Gilroy Garlic Festival jest znanym w USA trzydniowym wydarzeniem, które każdorazowo przyciąga ponad 100 tys. ludzi. Niedziela była ostatnim dniem festiwalu. Określany jest jako największy na świecie letni festiwal żywności.

Gilroy znajduje się około 48 km na południowy wschód od San Jose.