Co najmniej siedem osób zostało rannych podczas strzelaniny w jednej z kalifornijskich szkół średnich - informują zagraniczne media, m.in. CNN.

Uzbrojony napastnik zaatakował w szkole średniej w Santa Clarita w południowej Kalifornii w czwartek ok. godz. 8.



Jedna z rannych osób została postrzelona w brzuch. Jej stan jest ciężki. Poszkodowanych przewieziono do szpitala.



Według informacji The Independent, co najmniej dwie osoby są w stanie krytycznym.



Uczniów oraz pracowników szkoły ewakuowano. Tymczasowo odwołano też zajęcia w okolicznych placówkach edukacyjnych.



Podejrzanym o atak jest mężczyzna, prawdopodobnie Azjata.

Trwają poszukiwania napastnika. Na razie nic nie wiadomo o motywie jego działania.



Lokalna policja ostrzega mieszkańców przed niebezpiecznym mężczyzną.

Służby radzą pozostanie w domach i upewnienie się, że drzwi do nich pozostają zamknięte.