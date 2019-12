Stany Zjednoczone przeprowadziły test nowej rakiety, która do niedawna była zakazana przez układ o likwidacji pocisków pośredniego zasięgu INF. Układ został zerwany przez Amerykanów latem tego roku z powodu łamania go przez Rosję.

Zdjęcie Pentagon, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Prototyp użytej do testu rakiety został przystosowany do głowic konwencjonalnych. Pentagon odmówił podania szczegółów na temat nowego pocisku. Poinformowano jedynie, że został wystrzelony za statycznej wyrzutni z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii i wylądował w Pacyfiku, w odległości około 800 km.

Departament Obrony USA nie ujawnił, jaki jest maksymalny zasięg testowanego pocisku. Wcześniej mówiono, że może wynieść od trzech do czterech tysięcy kilometrów.



Próby nowych rakiet mają potrwać kilka lat. Na razie nie podjęto decyzji, gdzie zostaną rozlokowane. Gdyby jednak trafiły do bazy wojskowej na wyspie Guam, to objęłyby swoim zasięgiem Chiny.



Rząd USA wycofał się z układu o likwidacji rakiet pośredniego zasięgu INF, argumentując, że Stany Zjednoczone go przestrzegały, podczas gdy Rosja - łamała. Prezydent Donald Trump wyraża gotowość renegocjacji układu, ale podkreśla, że powinien on objąć także Chiny.