Prezydent USA Donald Trump wydał w środę rozporządzenie wykonawcze nakładające sankcje na eksport irańskiej stali i innych metali. Poinformował też, że jest to ostrzeżenie dla krajów importujących metale z Iranu.

Rozporządzenie wykonawcze jest sygnałem dla innych krajów, "że pozwalanie na to, by irańska stal i inne metale wpływały do ich portów, nie będzie już tolerowane" - powiedział prezydent.

Dekret Trumpa pozwoli też na nałożenie restrykcji na instytucje finansowe zaangażowane w transakcje związane z irańskim sektorem metalowym - podaje Reuters.