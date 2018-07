USA: Twitter usuwa podejrzane konta

Serwis internetowy Twitter zaostrzył walkę z fałszywymi użytkownikami. Jak informuje dziennik "Washington Post", każdego dnia portal ten zawiesza lub usuwa ponad milion podejrzanych kont. Działania Twittera są odpowiedzią na kampanie dezinformacji prowadzone na tej platformie.

Od początku maja do końca czerwca Twitter zablokował ponad 70 milionów podejrzanych użytkowników. Są wśród nich trolle, boty oraz inne konta, które były wykorzystywane do siania dezinformacji i zastraszania przeciwników politycznych. Wiceprezes Twittera Del Harvey powiedział "Washington Post", że portal w większym stopniu będzie brał pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników. "Wolność wypowiedzi niewiele znaczy, gdy ludzie nie czują się bezpiecznie" - powiedział Del Harvey.

Agresywna walka, jaką Twitter prowadzi obecnie z fałszywymi kontami, to przede wszystkim odpowiedź na kampanię dezinformacji prowadzoną podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku przez powiązaną z Kremlem spółkę Internet Research Agency. Ta zlokalizowana w Petersburgu firma, określana mianem "fabryki trolli", była w posiadaniu ponad trzech tysięcy kont. Rosjanie kontrolowali także dziesiątki tysięcy botów, czyli automatycznych kont wykorzystywanych do wzmacniania przekazu.



Twitter znalazł się w ostatnim czasie pod dużą presją Kongresu USA, by sytuacja z ostatnich wyborów prezydenckich nie powtórzyła się podczas jesiennych wyborów parlamentarnych.