Szef policji w mieście Aurora w stanie Illinois, Kristen Ziman poinformował podczas zwołanej w trybie pilnym konferencji prasowej, że w strzelaninie do jakiej doszło w Aurorze, zginęło pięciu policjantów, a pięciu innych odniosło poważne rany.

Zdjęcie Sprawcą strzelaniny był najprawdopodobniej 45-letni Gary Martin, który był zatrudniony w jednej z firm znajdującej się w dzielnicy biznesowej miasta Aurora /TANNEN MAURY /PAP/EPA

Zginęli policjanci, którzy jako pierwsi zareagowali na strzelaninę. Napastnik oddał do nich kilka strzałów, które okazały się dla nich śmiertelne. Funkcjonariusze przybyli na miejsce strzelaniny już 4 minuty po zaalarmowaniu policji. Zastrzelono ich przy bramie wjazdowej do znajdujących się tam składów przemysłowych.

Reklama

"Niech Bóg błogosławi bohaterskich stróżów prawa, którzy mają we zwyczaju biec, by stawić czoło zagrożeniu" - powiedział gubernator stanu Illinois Jay Robert Pritzker podczas konferencji prasowej.

Sprawcą strzelaniny był najprawdopodobniej 45-letni Gary Martin, który był zatrudniony w jednej z firm znajdującej się w dzielnicy biznesowej miasta Aurora.

Zdaniem Johna Probsta - jednego ze świadków wydarzenia, pracownika firmy Henry Pratt Co., przed siedzibą której doszło do strzelaniny - sprawcą był mężczyzna, który biegł wzdłuż ulicy i strzelał do ludzi z pistoletu z celownikiem laserowym.

Bez trudu rozpoznałby napastnika

Probst powiedział agencji Associated Press, że bez trudu rozpoznałby napastnika. Był on bowiem zatrudniony w firmie Henry Pratt Co.

Korespondent AP twierdzi, że w pobliżu dzielnicy przemysłowo-biznesowej, gdzie doszło do strzelaniny, parkuje obecnie kilkanaście karetek pogotowia. Na miejscu, oprócz policji, jest też kilka zespołów złożonych z agentów biura ds. alkoholu, tytoniu, broni palnej i materiałów wybuchowych (ATF), a także grupa agentów FBI.

W ocenie policji sytuacja znajduje się pod kontrolą i "na bieżąco nie ma żadnego zagrożenia dla ludności". Tak napisano w oświadczeniu biura szeryfa dla hrabstwa Kane.

W pierwszych doniesieniach wskazywano, że wiele osób odniosło rany, w tym - czterech funkcjonariuszy policji. Ostatecznie okazało się, że rannych jest pięciu policjantów. Stan większości jest stabilny - powiedział dziennikarzom rzecznik władz miejskich Clayton Muhammad. Rzecznik nie wyjaśnił jednak, ilu funkcjonariuszy odniosło rany. Nie uściślił również, czy rany odniesione przez funkcjonariuszy zostały spowodowane wystrzałami.

Motywy, jakie powodowały sprawcą, nie są znane

Z informacji udzielonych podczas konferencji prasowej przez szefa miejscowej policji wynika, że dwaj ciężko ranni policjanci zostali przetransportowani do centrum intensywnej terapii w Chicago.

Associated Press udało się ustalić, że liczba pacjentów, którzy odnieśli rany w strzelaninie, a są leczeni w Aurorze, wynosi co najmniej siedem osób.

Centrum medyczne Presence Mercy potwierdziło, że w placówce hospitalizowane są dwie osoby ranne w strzelaninie. Trzecia osoba - jak wyjaśnił rzecznik szpitala, Matt Wakely - została przetransportowana helikopterem do innej kliniki.

Agencja AP ustaliła też, że po jednej osobie przyjął Szpitale Dobrego Samarytanina i luterański Szpital Generalny. Courtney Satlak - rzeczniczka Rush Copley Medical Center poinformował agencję Associated Press, że przywieziono tam trzech rannych.

Do strzelaniny miało dojść w piątek wczesnym popołudniem w parku przemysłowym w mieście Aurora. Motywy, jakie powodowały sprawcą, nie są znane.

Służby prasowe Białego Domu podały, że prezydent Donald Trump, który właśnie przygotowuje się do weekendowego wyjazdu do swego domu w Palm Beach na Florydzie, został już poinformowany o strzelaninie i na bieżąco śledzi doniesienia.