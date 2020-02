USA: Wandale zniszczyli słynną Skałę Plymouth

Wandale zniszczyli słynną Skałę Plymouth i inne zabytki w amerykańskim portowym mieście Playmouth w stanie Massachusetts - informują zagraniczne media, m.in. Fox News. Do incydentu doszło w chwili, gdy miasto przygotowuje się do świętowania 400. rocznicy przybycia "ojców pielgrzymów" na statku Mayflower do Ameryki Północnej.

Do incydentu doszło w poniedziałek, 17 lutego. Jak podają zagraniczne media, wandale zdewastowali słynną Skałę Playmouth w portowym mieście w stanie Massachusetts, a także inne, cenne zabytki. Czerwoną farbą namalowano na nich wulgarne hasła.



Jak informuje Fox News, "graffiti zawierały nieprzyzwoite przesłania, skierowane do policji".

Historyczny symbol

Skała Plymouth z wyrytą datą "1620" to historyczny symbol Stanów Zjednoczonych. 11 listopada 1620 r. do Ameryki Północnej dotarł z portu Plymouth w Anglii statek Mayflower, na którego pokładzie - oprócz około 30-osobowej załogi - znajdowało się 102 pasażerów zwanych później "pielgrzymami"lub "ojcami pielgrzymami". Założyli oni pierwszą angielską kolonię na terenie stanu Massachusetts.

Większość kolonistów płynących na Mayflower stanowili purytanie, którzy wsiedli na statek, uciekając przed prześladowaniami w Anglii. Głaz - Skała Plymouth - znajduje się obecnie w miejscu, gdzie 400 lat temu pierwszy raz stopę postawili angielscy przybysze.

Na pamiątkę tych wydarzeń obchodzone jest Święto Dziękczynienia.

"Jesteśmy zasmuceni i zniesmaczeni"

Incydent, do którego doszło w poniedziałek, ma miejsce w momencie, gdy miasto przygotowuje się do świętowania 400. rocznicy podróży brytyjskich kolonistów do Ameryki.

"Jesteśmy zasmuceni i zniesmaczeni aktem wandalizmu w naszym historycznym mieście" - napisała na Twitterze Melissa Arrighi, menadżerka miasta Plymouth. "Zaczniemy jak najszybciej sprzątać, a policja będzie prowadziła dochodzenie" - dodała.



W poniedziałek wieczorem miejskim służbom i wolontariuszom udało się wyczyścić część zabytków.



Jak informuje Fox News, początek obchodów 400. rocznicy przybycia "ojców pielgrzymów" do Ameryki zaplanowano na kwiecień.