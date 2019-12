Władze amerykańskie badają, strzelanina w bazie marynarki wojennej w Pensacoli na Florydzie była atakiem terrorystycznym. Associated Press, powołując się na przedstawiciela amerykańskiej administracji, informuje, że strzelcem był kadet z Arabii Saudysjkiej, przebywający w bazie na szkoleniu.

Zdjęcie Funkcjonariusze blokują most będący drogą dojazdową do bazy w Pensacoli. /Josh Brasted /AFP

Jak poinformowała agencja informacyjna Reuters, w bazie amerykańskiej marynarki wojennej w Pensacoli na Florydzie doszło do strzelaniny. W sumie zginęły cztery osoby, w tym sprawca, a siedem, w tym dwóch policjantów, zostało rannych.

Ja informuje Reuters, rannych zostało dwóch zastępców szeryfa. Lekarze twierdzą, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z nich został ranny w ramię, drugi otrzymał postrzał w kolano.

W sumie w wyniku strzelaniny, nie licząc sprawcy, życie straciły trzy ofiary. Jedna z nich zmarła po przewiezieniu do szpitala. Ośmioro rannych trafiło do szpitala Baptist, jednak nie wiadomo, czy trzecia zmarła ofiara była wśród nich. Część rannych przyjęto do centrum urazowego szpitala Ascension Sacred Heart.

Baza nadal jest zamknięta, a służby zabezpieczają teren. Ochrona bazy i śledczy marynarki wojennej badają sprawę. Jak poinformowała marynarka na swojej oficjalnej stronie, tożsamość ofiar nie zostanie podana do wiadomości publicznej dopóki nie zostaną zawiadomieni najbliżsi krewni. Rzecznik bazy Jason Bortz poinformował, że stan dwójki rannych jest krytyczny. Na razie nie jest znana tożsamość strzelca, ani motywy, jakie nim kierowały.