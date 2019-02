Muzułmańskiemu skazanemu na karę śmierci odmówiono obecności imama w czasie podawania śmiertelnego zastrzyku - informuje "The Independent".

42-letni Dominique Ray został stracony w czwartek za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej Tiffany Harville w 1995 r.



Przed wykonaniem wyroku skazany przekonywał, że procedury obowiązujące w stanie Alabama dyskryminują muzułmanów. Zgodnie z nimi w czasie podawania śmiertelnego zastrzyku w komorze śmierci przy więźniu jest chrześcijański kapelan.



Skazany chciał by w tej chwili był z nim jego imam Yusef Maisonet. Prawnicy stanu stwierdzili jednak, że ze względów bezpieczeństwa do celi mogą wejść tylko pracownicy więzienia.



W środę Sąd Apelacyjny wstrzymał egzekucję, ale w czwartek Sąd Najwyższy zezwolił na kontynuację procedur.



Ostatecznie władze stanowe zgodziły się na to, by kapelan nie wchodził do komory. Z kolei imam był obecny w czasie egzekucji w sąsiednim pomieszczeniu.



Ray przed śmiercią wypowiedział islamską deklarację wiary w języku arabskim.



Inne stany na ogół pozwalają doradcom duchowym towarzyszyć skazanym w drodze do komory egzekucyjnej, ale już nie w niej - powiedział, cytowany przez "The Independent" Robert Dunham, dyrektor wykonawczy Centrum Informacyjnego o Karze Śmierci, które zajmuje się badaniem kary śmierci w USA.