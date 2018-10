USA wysyłają setki żołnierzy na granicę z Meksykiem

Szef Pentagonu Jim Mattis ma podpisać rozkaz o wysłaniu na granicę z Meksykiem co najmniej 800 żołnierzy, by nie dopuścić, aby karawana migrantów z Ameryki Środkowej zmierzających do USA dostała się na ich terytorium - podaje w czwartek AP.

Zdjęcie Sekretarz obrony Jim Mattis /AFP

Reuters, cytując przedstawiciela amerykańskiej administracji, podaje, że Pentagon otrzymał wniosek od ministerstwa bezpieczeństwa narodowego o wysłanie żołnierzy na granicę; mają oni dostarczyć pomocy logistycznej.

Według wstępnych planów Pentagon wyśle tam od 800 do 1 tys. żołnierzy - pisze Reuters.

Pentagon nie skomentował jeszcze tych doniesień.

Według danych Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) z poniedziałku karawana liczy ponad 7 tys. osób

Prezydent Donald Trump zagroził już wcześniej, że na granicę z Meksykiem wyśle żołnierzy i wstrzyma lub ograniczy pomoc finansową dla tych krajów Ameryki Środkowej, z których pochodzą migranci zamierzający dotrzeć do USA. W poniedziałek napisał na Twitterze, że zaalarmował wojsko i straż graniczną, iż ta fala migrantów stanowi dla kraju "sytuację kryzysową".