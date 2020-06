Ustalenia po spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

Mam zaszczyt mieć koło siebie swojego przyjaciela Andrzeja Dudę. Wiem, że w Polsce zbliżają się wybory, myślę, że okażą się sukcesem - powiedział Donald Trump po spotkaniu z Andrzejem Dudą. - Potwierdziliśmy wagę sojuszu pomiędzy naszymi krajami - dodał prezydent USA.

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Polski, Trump stwierdził, że "wszyscy wiemy, jak wspaniałym i pięknym krajem jest Polska". "To zaszczyt, że jest tu z nami mój przyjaciel pan prezydent Duda z Polski, który zrobił naprawdę fantastyczną pracę" - mówił Trump.

"Wiem, że nadchodzą wybory, liczę na to, że odniesie on sukces" - powiedział prezydent USA.

W swoim wystąpieniu prezydent USA mówił o "scementowanych krwią" relacjach polsko-amerykańskich. "Potwierdziliśmy partnerstwo między naszymi narodami, podpisaliśmy dwie deklaracje" - mówił Trump.

W przemówieniu Trump odniósł się do struktur NATO. "Będziemy zadowoleni, gdy wszyscy członkowie będą płacić równą składkę na NATO" - mówił. Dodał, że "chyli czoła" przed Polską za jej oddanie w obronie granic.



Prezydent USA wspomniał też o pracy nad umową, która będzie wspierać rozwój Polski w zakresie elektrowni jądrowych.

"Przede wszystkim chcę podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi za zaproszenie" - powiedział na początku prezydent Andrzej Duda.



Wspomniał, że dużą część spotkania poświęcono pandemii koronawirusa. "Dziękuję panu prezydentowi za tę deklarację, że będziemy współpracowali w prowadzeniu badań nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa. Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy te leki będą również dla moich rodaków dostępne szybciej" - mówił Duda.



Deklaracje po spotkaniu Duda-Trump

Prezydent Andrzej Duda przybył do Białego Domu w środę popołudniu lokalnego czasu. Polskiego prezydenta powitał na progu Białego Domu przywódca Stanów Zjednoczonych. Następnie prezydenci przeszli do Gabinetu Owalnego na rozmowę w "cztery oczy". To piąte, oficjalne spotkanie przywódców Polski i USA.

Prezydent RP jest pierwszym szefem państwa odwiedzającym Biały Dom po wybuchu epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Do wizyty doszło w trakcie finiszu kampanii prezydenckiej w Polsce.