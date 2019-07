Republika Vanuatu, jako pierwszy kraj na świecie, wprowadziła całkowity zakaz używania pieluszek jednorazowych. Przepisy mają wejść w życie od 2020 roku - informuje "The Guardian".

Republika Vanuatu to niewielkie państwo w Oceanii. Powodem decyzji są względy środowiskowe - czytamy. "The Guardian" wskazuje, że tuż przed jej ogłoszeniem opublikowano raport, według którego odpady organiczne i jednorazowe pieluszki stanowią trzy czwarte wszystkich odpadów na wyspach Vanuatu. Same pieluszki mogą rozkładać się w glebie kilkaset lat - alarmują naukowcy.

Vanuatu już kolejny raz ogłasza korzystną dla środowiska decyzję. Uprzednio zakazano używania plastikowych słomek i reklamówek.

Jak jednak podaje gazeta, korzystna dla środowiska decyzja, niekoniecznie podoba się rodzicom małych dzieci.

Rodzice skarżą się, że znalezienie zamiennika dla jednorazowej pieluchy będzie powodowało wiele problemów. Jak jednak poradzono lokalnej społeczności, warty rozważenia jest wariant stosowany w przeszłości, czyli bawełniane pieluchy wielokrotnego użytku.