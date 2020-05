Viktor Orban napisał list do Mateusza Morawieckiego

Premier Węgier Viktor Orban pozdrowił w liście premiera Mateusza Morawieckiego i za jego pośrednictwem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

"Pandemia wszystkich nas stawia przed poważnymi wyzwaniami, dlatego też szczególnie potrzebujemy ścisłej współpracy i solidarności między naszymi narodami. Napełnia mnie radością fakt, że współpraca wyszehradzka nadzwyczajnie zdaje egzamin w tym trudnym czasie" - napisał Orban. O treści listu poinformował jego rzecznik Bertalan Havasi.

Premier Węgier wyraził przekonanie, że "poprzez naszą wspólną pracę możemy się przyczynić do zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, do wzmocnienia bezpieczeństwa i konkurencyjności kontynentu oraz do ponownego uruchomienia naszych gospodarek".

Swój list Orban zakończył słowami: "Mając nadzieję na jak najszybsze osobiste spotkanie, życzę Panu wielu sukcesów w jego odpowiedzialnej pracy i dużo zdrowia".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska