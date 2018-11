Trzeci roku z rządu wzrasta w Ameryce Łacińskiej odsetek ludności dotkniętej klęską głodu. Według ogłoszonego w środę raportu, głoduje tam obecnie 39,3 miliona osób, czyli 6,1 proc. ludności. Krajem, w którym zjawisko to występuje niezwykle często, stała się Wenezuela.

Zdjęcie W Ameryce Łacińskiej głoduje ponad 39 mln ludzi /Luis ROBAYO /AFP

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w Wenezueli liczba osób cierpiących głód bądź ostre niedożywienie wzrosła w latach 2014-2017 o 600 tys., do 3,7 miliona, co stanowi 11,7 proc. ludności.

Oprócz Wenezueli, raport wymienia jako kraj najbardziej dotknięty głodem lub ostrym niedożywieniem Haiti - głoduje tam pięć mln mieszkańców, tj. 45,7 proc. ludności.

Trzema krajami regionu, w których głód dotyczy nie większego odsetka niż 2,5 proc. populacji, są Brazylia, Kuba i Urugwaj.