Niemcy, w porozumieniu z ONZ, zorganizowały w Berlinie konferencję dotyczącą Libii, w której biorą udział przedstawiciele światowych mocarstw, walczących w kraju stron oraz państw, których interesów sprawa bezpośrednio dotyka. Jak donoszą niemieckie media, Angela Merkel chce zainicjowania procesu pokojowego.

Zdjęcie Goście berlińskiego szczytu dotyczącego Libii. Na zdjęciu widoczni między innymi Angela Merkel, Władimir Putin, Boris Johnson, Ursula von der Leyen, Recep Erdogan i Mike Pompeo. /OMER MESSINGER /PAP

"Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której generał Haftar zaangażuje się w negocjacje pokojowe. Żeby to osiągnąć musimy zatrzymać napływ broni i bojowników z zagranicy. Żadna ze stron nie wygra tego konfliktu przy pomocy środków militarnych" - mówił szef dyplomacji RFN Heiko Maas przed rozpoczęciem konferencji.

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej tygodnika "Die Zeit" wynika, że kanclerz Niemiec Angela Merkel, która jest gospodynią spotkania, chce skłonić walczących w Libii do przestrzegania zawieszenia broni, a innych uczestników rozmów do realizacji embarga na handel bronią. Deklaracja końcowa szczytu ma też zawierać zapisy dotyczące gospodarki, przestrzegania praw człowieka i wezwanie do zaprzestania działań, utrudniających eksport ropy naftowej.

"Podkreślali znaczenie zawieszenia broni"

Prezydenci Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdogan podkreślali podczas bilateralnego spotkania w niedzielę w Berlinie znaczenie zawieszenia broni obowiązującego od tygodnia w pogrążonej w chaosie Libii.

Obaj przywódcy biorą udział w stolicy Niemiec w konferencji poświęconej wojnie domowej w Libii.

Putin podkreślał, że jego kraj i Turcja skłoniły strony konfliktu do rozejmu, co - jak podkreślił - jest bardzo ważnym krokiem. "Zakrojone na wielką skalę działania wojenne zostały zatrzymane. Z mojego punktu widzenia, to bardzo dobry rezultat, który jest podstawą dzisiejszego multilateralnego spotkania" - oznajmił Putin po spotkaniu z Erdoganem.

Turecki przywódca z kolei zaapelował, by dowódca samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL) generał Chalifa Haftar porzucił "agresywną postawę".

Erdogan i Putin udali się następnie do Urzędu Kanclerskiego, by wziąć tam udział w libijskiej konferencji.

Wielu gości

W szczycie w Berlinie oprócz nich uczestniczą także między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, sekretarz stanu USA Mike Pompeo, przedstawiciele krajów regionu i organizacji międzynarodowych, a także dwaj główni adwersarze wojny domowej w Libii - premier popieranego przez ONZ libijskiego rządu jedności narodowej Fajiz Mustafa as-Saradż oraz generał Haftar, dowódca ANL.

Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest rozdarta między tymi dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy. Rosja popiera w tym konflikcie Haftara, a Turcja - Saradża. Od 12 stycznia obowiązuje w Libii zawieszenie broni, które było możliwe dzięki porozumieniu między Putinem a Erdoganem.