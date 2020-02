W biblijnym mieście odkryto pozostałości świątyni kananejskiej

Archeolodzy odkryli w Izraelu ruiny świątyni kananejskiej pochodzącej z około 1800 r. p.n.e - informują tamtejsze media.

Zdjęcie Ruiny odkrytej świątyni /Twitter

Ruiny świątyni kananejskiej zostały odkryte na terenie miasta Lachisz, zamieszkanego już na przełomie wczesnej i środkowej epoki brązu, czyli na przełomie III i II tysiąclecia przed naszą erą. Według Biblii zostało one zdobyte przez Jozuego.

Reklama

Obecnie znajduje się tam park narodowy.



W poniedziałek opublikowano obszerny raport z wykopalisk w Lachisz, prowadzonych w latach 2013-2017.



"Te wykopaliska zapierają dech w piersiach" - powiedział kierujący pracami archeologów prof. Yosef Garfinkel z Uniwersytetu Hebrajskiego, cytowany przez "Times of Israel".



"Odkrycie świątyni kananejskiej w Izraelu zdarza się raz na 30-40 lat. To, co znaleźliśmy, rzuca nowe światło na starożytne życie w regionie. Trudno byłoby przecenić znaczenie tych odkryć" - zaznaczył badacz.





Według archeologów układ świątyni jest podobny do innych świątyń kananejskich odkrytych na terenie północnego Izraela. Wejście, prowadzące do dużej prostokątnej sali, oznaczono dwoma filarami i dwiema wieżami. Nietypowo budowla miała też małe pokoje po bokach, które służyły prawdopodobnie do przechowywania różnych rzeczy.



Badacze natrafili wewnątrz też na wiele artefaktów, w tym kociołki z brązu, biżuterię inspirowaną egipską boginią Hathor, sztylety i topory. Znaleziono także pozłacaną butelkę z wypisanym imieniem faraona Ramzesa II.



Archeolodzy odkryli też niezwykle rzadki napis na odłamku ceramiki z wczesnym pismem kananejskim.