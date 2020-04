Sky News i "The Independent" dotarły do niejawnego, wewnętrznego raportu Partii Pracy. Wynika z niego, że część wysoko postawionych członków ugrupowania sabotowała działania poprzedniego lidera laburzystów, Jeremy'ego Corbyna, i dążyła do przegrania wyborów parlamentarnych w 2017 r.

Zdjęcie Obecny i były lider Partii Pracy: Keir Starmer (z lewej) i Jeremy Corbyn /AFP

Raport, będący wynikiem wewnętrznego śledztwa zleconego przez poprzednie kierownictwo laburzystów, zawiera m.in. e-maile i wiadomości wysyłane na komunikatorze. Uczestnikami rozmów są m.in. wysoko postawieni członkowie partii, będący przeciwnikami Corbyna.

Z wiadomości wynika, że w 2017 r. sabotowali kampanię swojej partii po to, by doprowadzić do zmiany przywództwa.

Gdy okazało się, że dobra kampania doprowadziła do utraty większości w Izbie Gmin przez konserwatystów, wpływowi działacze laburzystów byli zdruzgotani. "Nie na taki wynik pracowaliśmy" - skonkludował wprost jeden z nich.

Rozczarowani politycy pouczali siebie nawzajem, by mimo wszystko uśmiechać się i okazywać radość z rezultatu.

W prywatnych wiadomościach nie brakowało "żartów" o wieszaniu czy paleniu Corbyna na stosie. Przekonywano, że do jego zwolenników powinno się "strzelać".

Co więcej, wyszło na jaw, że działacze ci podsycali antysemicki skandal, którym żyły media. Z jednej strony udostępniali mediom dowody na antysemityzm w szeregach partii, a z drugiej strony przekazywali Corbynowi fałszywe informacje na ten temat. Z dokumentu wynika, że działacze uniemożliwili liderowi skuteczne rozprawienie się z problemem.

Ujawnienia tez raportu wywołało szok w Partii Pracy - podaje Sky News. Wielu stronników Corbyna rozważa odejście. Parlamentarzystka Zarah Sultana przypomina, że w 2017 r. Corbynowi zabrakło 2227 głosów, by zostać premierem. Jej zdaniem gdyby nie sabotaż tak właśnie by się stało.

O działania wymienione w dokumencie oskarżane jest m.in. biuro Iaina McNicola, sekretarza generalnego partii w latach 2011-2018.

Zdjęcie Iain McNicol i Jeremy Corbyn / AFP

Nowy szef laburzystów Keir Starmer zapowiedział dokładne zbadanie tej sprawy.