W. Brytania: Śledztwo ws. zabójstwa ośmiorga dzieci

Brytyjska policja aresztowała "pracownika służby zdrowia" pod zarzutem zabójstwa ośmiorga dzieci i usiłowania zabójstwa kolejnych sześciu w szpitalu w Cheshire. Przeszukano dom zatrzymanego - informuje "The Independent".

Zdjęcie Szpital The Countess of Chester /Anthony Devlin /Getty Images

Policja nie ujawnia tożsamości zatrzymanej osoby ani nie precyzuje, jaką funkcję pełniła w placówce.

Reklama

"The Independent" podaje, że aresztowana to 28-letnia pielęgniarka. Policja weszła do jej domu we wtorek.



Śledztwo zostało wszczęte w maju ubiegłego roku. Początkowo sprawdzano zgony 15 dzieci w okresie od czerwca 2015 do czerwca 2016 r. We wtorek policja poinformowała jednak o rozszerzeniu dochodzenia. Teraz policjanci przyglądają się zgonom 17 dzieci i 15 zapaściom nie zakończonym śmiercią, które wydarzyły się od marca 2015 a lipca 2016 r.



Paul Hughes z policji w Cheshire stwierdził, że aresztowanie pracownika szpitala jest "znaczącym krokiem naprzód" w dochodzeniu.



"To bardzo złożone i delikatne śledztwo. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby dokładnie ustalić, co doprowadziło do śmierci dzieci" - powiedział.



Dyrektor medyczny szpitala w Chester Ian Harvey zapewnił, że placówka przeprowadziła własne dochodzenie, oraz aktywnie wspiera policję w jej pracy.