W budynku Watykanu znaleziono ludzkie szczątki

W eksterytorialnym budynku należącym do Watykanu znaleziono ludzkie kości. Trwają badania, by ustalić, czy są to szczątki zaginionej w 1983 r. córki pracownika Stolicy Apostolskiej Emanueli Orlandi - podała we wtorek Ansa. Powadzone są badania laboratoryjne.

Watykan, zdj. ilustracyjne

Znaleziska dokonano w siedzibie nuncjatury apostolskiej w Rzymie.

Jak twierdzi włoska agencja prasowa Ansa, w chwili obecnej nie jest jasne, czy są to szczątki jednej, czy więcej osób. Już wcześniej - jak przypomniano - dokonano podobnych odkryć.

Trwają specjalistyczne badania szczątków.

Postępowanie w sprawie ich odkrycia prowadzone jest w Watykanie we współpracy z włoskim wymiarem sprawiedliwości. Jego celem jest ustalenie, czy szczątki należą do Emanueli Orlandi, która zaginęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach 22 czerwca 1983 r. w Rzymie, gdy miała 15 lat. Wszystko wskazuje na to, że została porwana.

Wieloletnie śledztwo nie naprowadziło dotąd na żaden trop, który pozwoliłby wyjaśnić, co stało się z nastolatką.