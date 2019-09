W Santiago de Compostela w Hiszpanii od 3 do 6 października odbędzie się doroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Obradom będzie współprzewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, wiceprzewodniczący CCEE. Temat spotkania to: "Europa - czas przebudzenia? Znaki nadziei".

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Episkopatu Polski, prace Rady Konferencji Biskupich Europy rozpoczną się od analizy kulturowej, politycznej i społecznej sytuacji Europy, przedstawionej przez francuską filozofkę Chantal Delsol. Następnie biskupi w dyskusji wyłonią najważniejsze elementy mające wpływ na życie Kościoła i wskażą na żywe korzenie chrześcijańskie zawarte w europejskiej historii i kulturze.

Przedstawią także inicjatywy swoich konferencji episkopatu i znaki nadziei rodzące się we wspólnotach chrześcijańskich, szczególnie w dziedzinie świętości życia.

Obrady będą także okazją do pielgrzymki do grobu św. Jakuba w kompostelańskiej katedrze. Przewodniczący episkopatów przyjdą tam pieszo sześciokilometrową trasą z Monte do Gozo (Wzgórza Radości) do katedry - ostatnim odcinkiem francuskiej drogi pielgrzymkowej (Camino Frances) do Santiago de Compostela.

Na zakończenie spotkania hierarchowie odprawią mszę św. i odmówią modlitwę, którą Jan Paweł II wygłosił w Santiago de Compostela w 1989 roku.