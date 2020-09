W których krajach najwyższy poziom zaufania do szczepionek? Raport

Mniej niż 20 proc. obywateli Litwy i Albanii wierzy, że szczepionki są bezpieczne. O bezpieczeństwie zaszczepiania na groźne choroby nie jest przekonanych wielu obywateli Ukrainy i Turcji. W Polsce, w ostatnich latach, odnotowano wyraźny spadek zaufania do szczepionek - wynika z raportu opublikowanego na łamach prestiżowego czasopisma "The Lancet".

Raport, w którym naukowcy opisują poziom zaufania społeczeństw z całego świata do szczepionek, opublikowano na łamach czasopisma naukowego "The Lancet". Lekarze z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Belgii zapytali o zdanie na temat wakcyn blisko 300 tys. ludzi ze 149 krajów.

Respondenci mieli określić, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem, że "szczepionki są bezpieczne". Badani mogli wybrać odpowiedzi "stanowczo się zgadzam", "stanowczo się nie zgadzam" oraz "żadna z wymienionych opcji".





Dwa bieguny

Okazało się, że najmniejszy odsetek zaufania do szczepień odnotowany został odnotowany w Japonii oraz w krajach europejskich - na Litwie i w Albanii. W przypadku naszych sąsiadów z pierwszym stwierdzenie zgodziło się zaledwie 18,77 proc. respondentów (2,9 proc. obywateli uważa, że szczepionki nie są bezpieczne), z kolei w przypadku Albanii - szczepieniom zaufałoby 19,15 proc. (z kolei 4,2 twierdzi, że zaszczepianie nie jest bezpieczne).



Na Ukrainie i w Turcji w bezpieczeństwo wakcyn wierzy odpowiednio 26,14 proc. i 27,36 proc. badanych.



W Europie krajami, które mogą pochwalić się największym zaufaniem do szczepień są Macedonia Północna, gdzie ufa im 76,86 proc. zapytanych, Holandia (74,63 proc.) i Finlandia (65,74 proc.).





w Polsce "efekt ruchu antyszczepionkowego"

W przypadku Polski ze stwierdzeniem "szczepionki są bezpieczne" stanowczo zgodziło się 52,78 proc. respondentów. To więcej niż m.in. we Francji (29,71 proc.), Włoszech (46,86 proc.), Wielkiej Brytanii (48,05 proc.) oraz Niemczech (50,77 proc.).

Z badania wynika również, że zaufanie do szczepionek w Polsce w latach 2015-2019 zwiększyło się o ponad 17 punktów procentowych (z 35,56 proc.).



Naukowcy zwracają też uwagę, że w latach 2018-2019 zaufanie do szczepionek w wielu europejskich krajach wzrosło. W tej grupie są m.in. Włochy, Francja, Finlandia i Irlandia. Z tego trendu wyłamuje się jednak... Polska.

W listopadzie 2018 r. o bezpieczeństwie szczepionek było przekonanych ponad 64 procent badanych Polaków. Z kolei w grudniu 2019 r. odsetek ten spadł do ok. 53 proc. "Oddaje to rosnący wpływ wysoce zorganizowanego, lokalnego ruchu antyszczepionkowego" - podsumowano w badaniu.

Poniżej prezentujemy listę krajów najbardziej pro- i anty- szczepieniom.



Największe zaufanie do bezpieczeństwa szczepień:

1. Uganda 87 proc.

2. Bangladesz 85 proc.

3. Liberia 83 proc.

4. Burundi 83 proc.

5. Nambia 83 proc.

6. Indie 82 proc.

7. Madagaskar 81,5 proc.

8. Syria 81 proc.

9. Uzbekistan 81 proc.

10. Gambia 81 proc.

Najmniejsze zaufanie do bezpieczeństwa szczepień:

1. Japonia 17 proc.

2. Litwa 18 proc.

3. Albania 19 proc.

4. Hong Kong 21 proc.

5. Rosja 23 proc.

6. Tajwan 25,5 proc.

7. Chiny 26 proc.

8. Ukraina 26 proc.

9. Turcja 27 proc.

10. Mongolia 27 proc.