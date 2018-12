W kolejną ogłoszoną przez władze Rzymu ekologiczną niedzielę przez pół dnia obowiązuje całkowity zakaz ruchu samochodów. Wprowadzono go, by ograniczyć emisję spalin w mieście zmagającym się z coraz większym smogiem. Kara za złamanie zakazu wynosi 163 euro.

Zakaz ruchu samochodów osobowych na prawie całym obszarze włoskiej stolicy z wyjątkiem peryferyjnych dzielnic obowiązywać będzie w godzinach od 7.30 do 13.00 i od 15.00 do 18.30. Miał trwać dwie godziny dłużej tak, jak zawsze w ekologiczne niedziele. Jednak zarząd miasta dostosował go do pory rozpoczęcia meczu piłkarskiego klubów Roma - Inter na Stadionie Olimpijskim. Chodzi o to, jak wyjaśniono, by umożliwić kilkudziesięciu tysiącom kibiców dotarcie na stadion.

Stołeczne władze podkreśliły, że całkowity zakaz ruchu, który nie dotyczy jedynie aut hybrydowych, ma na celu poprawę jakości powietrza oraz uwrażliwienie mieszkańców na kwestie związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnym korzystaniem ze źródeł energii. Od kilku lat do rzymian kierowane są zimą apele o obniżenie temperatury ogrzewania w domach.

Nad przestrzeganiem zakazu ruchu czuwać będzie straż miejska.

Ekologiczna niedziela ogłaszana jest w sezonie jesienno-zimowym raz w miesiącu do marca włącznie. Ta przypada dwa tygodnie po poprzedniej.

Ten terminarz władze ustaliły tak, by zakaz nie przypadł na czas nasilenia zakupów przed Bożym Narodzeniem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka