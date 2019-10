Cyfrowy różaniec połączony ze specjalną aplikacją smartfona do modlitwy w intencji pokoju zaprezentowano w Watykanie. "To dowód na to, że nowoczesne technologie mogą być wsparciem dla modlitwy"- podkreślono.

Bransoletka z dziesięcioma paciorkami z hematytu i agatu czarnego, a także z krzyżykiem zawierającym pamięć, przeznaczona jest przede wszystkim do młodzieży, ponieważ umożliwia odmawianie różańca przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Jak wyjaśniono, chodzi o to, by zachęcić młodych ludzi do różańca.

Urządzenie włącza się, robiąc znak krzyża. Następnie trzeba wybrać jedną z opcji: tradycyjny różaniec, kontemplacyjny albo różne aktualizowane wersje tematyczne; na przykład w intencji młodzieży, migrantów i uchodźców oraz misji, z treściami z ekologiczno-społecznej encykliki papieża Franciszka "Laudato si".

Gdy użytkownik zaczyna odmawiać modlitwę, na inteligentnym różańcu wyświetlany jest jej postęp.

"Proponujemy jedną z najlepszych tradycji duchowych Kościoła w połączeniu z obecną technologią" - wyjaśnił francuski jezuita ks. Frederic Fornos ze Światowej Sieci Modlitwy.

Nawiązał do trwającego właśnie nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, ogłoszonego przez papieża.

"W czasie ostatnich Światowych Dniach Młodzieży papież poprosił nas, byśmy pomogli młodym modlić się o pokój" - przypomniał ksiądz Fornos w rozmowie z Radiem Watykańskim. Następnie podkreślił: "Teraz, w październiku - miesiącu różańca - wprowadzamy tę nową pomoc, aby młodzi mogli modlić się o pokój w ich cyfrowym świecie".

Elektroniczny różaniec kosztuje około 100 euro. Powstał w firmie mającej siedzibę na Tajwanie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka