"Już na początku tygodnia w Białym Domu rozważano ewentualność odwołania wizyty prezydenta Donald Trumpa w Polsce" - pisze "Washington Post". Według gazety amerykański prezydent po powrocie ze szczytu G7 we Francji nie był chętny do ponownej podróży do Europy.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump odwołał wizytę w Polsce /MICHAEL REYNOLDS /PAP/EPA

Wczoraj wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że nie przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z powodu huraganu Dorian, który zbliża się do amerykańskich wybrzeży.

Podkreślił, że musi zostać w kraju, aby "wszystkie zasoby rządu federalnego były skoncentrowane na nadciągającym żywiole".



"Wygląda na to, że (huragan) może być bardzo, rzeczywiście bardzo duży. (Do Polski) pojedzie Mike (Pence). Rozmawiałem właśnie z prezydentem Dudą i przekazałem mu najgorętsze życzenia i życzenia od Amerykanów. Naszym najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo w obliczu huraganu i przełożę wyjazd do Polski na najbliższą przyszłość" - mówił prezydent.



Podczas wizyty w Warszawie Donald Trump miał wziąć udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na pierwszy dzień zaplanowane było jego przemówienie. Drugi przeznaczony był m.in. na spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.