Watykan: Papież apeluje o pomoc dla Jemenu

Tuż przed udaniem się w podróż na Półwysep Arabski, do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, papież Franciszek zaapelował o pomoc dla ludności pobliskiego Jemenu, cierpiącej z powodu wojny. Apel wystosował podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański.

Zdjęcie Papież Franciszek /ANDREAS SOLARO /AFP

Zwracając do wiernych zgromadzonych w niedzielę w południe na placu Świętego Piotra, papież powiedział: "Z wielkim zaniepokojeniem obserwuję kryzys humanitarny w Jemenie. Ludność jest wyczerpana z powodu długiego konfliktu, a bardzo dużo dzieci cierpi głód, lecz nie ma dostępu do magazynów żywności".

"Wołanie tych dzieci i rodziców wznosi się przed oblicze Boga. Kieruję apel do zainteresowanych stron i do wspólnoty międzynarodowej o pilnie działania na rzecz przestrzegania zawartych porozumień, zapewnienia dystrybucji żywności i pracy dla dobra ludności - oświadczył Franciszek. - Zachęcam wszystkich do modlitwy za braci z Jemenu".

Papież wezwał do "intensywnej modlitwy" i przypomniał, że dzieci w tym kraju cierpią z powodu głodu, pragnienia oraz braku lekarstw i że grozi im śmierć.

"Zanieśmy te myśli do domu" - poprosił.

Franciszek nawiązał do obchodzonego w niedzielę we Włoszech Dnia dla Życia. Zapewnił o swym poparciu dla inicjatyw wspólnot kościelnych, które "promują i wspierają życie".

"Coraz pilniejsze staje się konkretne zaangażowanie na rzecz sprzyjania narodzinom, obejmujące instytucje i różne środowiska kulturalne oraz socjalne, uznając rodzinę za łono, w którym rodzi się społeczeństwo" - mówił papież.

Razem z nim w oknie Pałacu Apostolskiego stanęło dwoje dzieci z włoskiej Akcji Katolickiej, które zgodnie z tradycją wypuściły balony jako symbol modlitw w intencji pokoju.

Na zakończenie spotkania z wiernymi Franciszek powiedział, że wyrusza w "krótką, ale ważną" podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprosił o modlitwy w jej intencji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka