Watykan: Papież do Polaków: nie zapominajcie o potędze modlitwy

"Nie zapominajcie o potędze modlitwy" - powiedział papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Apelował, by w modlitwie nie brakowało wytrwałości.

Zdjęcie "Nie zapominajcie o potędze modlitwy" - powiedział papież Franciszek do Polaków /MAURIZIO BRAMBATTI /PAP/EPA

Zwracając się do polskich pielgrzymów uczestniczących w audiencji, Franciszek podkreślił: "Bracia i siostry, w Nowym 2019 Roku, który rozpoczęliśmy, nie zapominajcie o potędze modlitwy".

"Powierzając Bogu swoje sprawy w modlitwie "Ojcze nasz", bądźcie pewni, że otrzymacie od Niego to wszystko, co jest dla was dobre, pożyteczne i niezbędne. Ufając Bożej dobroci, zrozumiecie sens zdarzeń i cel waszego życia. Niech w waszej modlitwie nie zabraknie zawierzania i wytrwałości" - dodał Franciszek.

W katechezie papież mówił, że "modlitwa prowadzi zawsze do zrozumienia sytuacji i zmienia rzeczywistość".

Nawiązując do słów analizowanej w katechezie modlitwy "Ojcze Nasz", zaznaczył zarazem: "Jakie to miłe słowa, mówiące o tym, że mamy ojca, nie pana-władcę, ale ojca".