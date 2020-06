Watykan: Papież wysłał 35 respiratorów do trzynastu krajów

W związku z pandemią koronawirusa papież Franciszek wysłał 35 respiratorów do trzynastu krajów na kilku kontynentach. O jego decyzji poinformował w piątek urząd papieskiego jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego.

Zdjęcie Papież Franciszek /REMO CASILLI / POOL / AFP /AFP



Reklama

W komunikacie przekazanym dziennikarzom w Watykanie napisano, że "papież wyraża w konkretny sposób bliskość z krajami dotkniętymi przez pandemię COVID-19, zwłaszcza z tymi, których system służby zdrowia zmaga się z trudnościami".

Urząd ogłosił, że w ostatnich tygodniach za pośrednictwem nuncjatur apostolskich Franciszek podarował 35 respiratorów. Po cztery wysłano na Haiti, do Brazylii i Wenezueli, po trzy do Kolumbii, Meksyku i Hondurasu, po dwa na Dominikanę, do Boliwii, Ekwadoru, Kamerunu, Zimbabwe, Bangladeszu i na Ukrainę.

Wcześniej Franciszek przekazał respiratory szpitalom we Włoszech.