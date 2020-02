Watykan: Wierny pocałował papieża Franciszka w czoło

Jeden z wiernych, którzy w środę wzięli udział w audiencji generalnej, pocałował papieża Franciszka w czoło. Jak pisze agencja AP, papież wyglądał na zadowolonego z tego niespodziewanego gestu.

Zdjęcie Wierny pocałował papieża Franciszka w czoło /Fabio Frustaci /PAP/EPA

Mężczyzna, ubrany w niebieską bluzę zapinaną na zamek, siedział w pierwszym rzędzie, zarezerwowanym zwykle dla osób chorych lub niepełnosprawnych. Wstał, kiedy papież podszedł, żeby się z nim przywitać, wymienił kilka słów z Franciszkiem, a następnie przyciągnął do siebie jego głowę i pocałował go w czoło. Agencja AP podaje, że pocałunek trwał kilka sekund. W tym czasie wierny przyciskał do czoła Franciszka nie tylko usta, ale także nos.

Reklama

W sylwestrowy wieczór na placu Świętego Piotra papież ostro zareagował, kiedy jedna z kobiet chwyciła go mocno za rękę. Wtedy Franciszek wyraźnie rozgniewany uderzył ją w dłoń i skarcił, by wyrwać się z jej uścisku. Incydent zarejestrowały kamery.

Później, podczas spotkania z wiernymi w Nowy Rok w Watykanie, papież Franciszek przeprosił za to, że stracił cierpliwość.