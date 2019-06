"Można być gejem i wieść życie dobrego księdza. Ważne jest to, by przestrzegać ślubów czystości, bo to jest prawdziwy wybór" - powiedział w niedzielę prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Becciu. Pedofilię w Kościele nazwał "tsunami".

"Być gejem to nie grzech, ale bardziej niż o aprobatę dla świata gejów, chodzi o szacunek" - podkreślił jeden z najważniejszych watykańskich hierarchów na Festiwalu Idei w Bolonii, zorganizowanym przez dziennik "La Repubblica".

Kardynał Angelo Becciu położył nacisk na to, że nie można mylić homoseksualizmu z pedofilią.

Nadużycia seksualne - mówił - "to tsunami, które przydarzyło się Kościołowi na całym świecie, to plaga, która dotknęła każdy kraj".

Odnosząc się do lutowego szczytu w Watykanie na temat walki z pedofilią i ochrony nieletnich, bliski współpracownik papieża oświadczył: "Postanowiliśmy wtedy, że będziemy bardziej surowi w ocenie kandydatów do kapłaństwa".

"Musimy martwić się o ofiary, przede wszystkim i nade wszystko. One przeżyły dramat, coś najgorszego, co może się wydarzyć" - dodał kardynał Becciu.