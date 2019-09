Węgierski minister w Krynicy: Zachód chce osłabić Europę Środkową

​Relacjonując wystąpienie ministra spraw zagranicznych i handlu Węgier Petera Szijjarto na Forum Ekonomicznym w Krynicy, media węgierskie podkreślają w czwartek jego zarzut, że Europa Zachodnia próbuje osłabić konkurencyjność Europy Środkowej.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto w trakcie debaty "Europa w obliczu globalnej rywalizacji" podczas forum w Krynicy-Zdroju /Darek Delmanowicz /PAP

Dzienniki prorządowe akcentują tezę Szijjarto, że niektóre państwa zachodnioeuropejskie usiłują złamać przewagę konkurencyjną Europy Środkowej socjalistyczną polityką gospodarczą.

Reklama

"Wprowadzenie w życie lansowanej przez państwa zachodnie harmonizacji podatkowej zniszczyłoby konkurencyjność regionu i doprowadziłoby do wzrostu podatków na Węgrzech" - streszcza dziennik "Magyar Hirlap" myśl ministra, cytując jego słowa, że "będziemy walczyć w Europie do ostatniego tchu przeciw harmonizacji podatkowej".

Szijjarto podkreślił w Krynicy, że kraje Europy Środkowej mają najniższe podatki na kontynencie dzięki reformom strukturalnym i to one zapewniają najlepsze warunki inwestycyjne. Tymczasem - jak przekonywał - niektóre kraje Europy Zachodniej próbują osłabić konkurencyjność regionu, gdyż stał się on motorem gospodarczym całej Europy. W przekonaniu węgierskiego ministra jednakże UE może ponownie stać się konkurencyjna tylko wówczas, gdy dopuszczona zostanie w niej konkurencja wewnętrzna.

"Magyar Hirlap" przytacza też słowa Szijjarto, że Budapeszt staje się drugą co do wielkości bazą polskich linii lotniczych LOT, co przyczyni się do dalszego rozwoju połączeń między Europą Środkową i innymi częściami świata. Przypomniał w tym kontekście, że 22 września LOT uruchomi rejs z Budapesztu do Seulu, a wkrótce także do Pragi, Stuttgartu, Belgradu i Sofii.

Unia podzielona

Według innego prorządowego dziennika "Magyar Nemzet" środowe obrady w Krynicy można podsumować tak, że "zaostrza się konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a tymczasem Unia Europejska nie jest w stanie przeistoczyć się w samodzielny biegun w polityce światowej".

"Podczas rozmowy panelowej nikt nie kwestionował faktu, że UE powinna dużo bardziej jednomyślnie występować na scenie międzynarodowej" - czytamy w tekście zatytułowanym "Rozwój Chin wywołał spór na krynickim forum".

"Magyar Nemzet" zamieszcza przy tym zdjęcie Szijjarto pozującego z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem na tle polskiej, węgierskiej i unijnej flagi.

Lewicowe "Nepszava" zwróciło zaś uwagę, że chociaż "rząd (Węgier) unika już w Brukseli ostrzejszych sporów i konfliktów, na innych forach jego retoryka jest bardziej wojownicza". "Na przykład na forum gospodarczym zorganizowanym w Krynicy-Zdroju Szijjarto mówił o tym, że szerzą się dwa wielkie kłamstwa dotyczące Węgier i państw członkowskich z Europy Środkowowschodniej". Jednym jest to, że niskie podatki miałyby z nich uczynić "raje podatkowe", zaś drugim to, że krajom tym zależy tylko na unijnych funduszach rozwojowych.

"Magyar Hirlap" poinformował też, że w Krynicy zapowiedziano publikację nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza - CEEplus.