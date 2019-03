Członek Państwa Islamskiego (IS) został w piątek aresztowany przez prokuraturę śledczą w Budapeszcie - poinformowała w komunikacie prokuratura. 27-letni mężczyzna ma obywatelstwo syryjskie i mógł uczestniczyć w egzekucji ok. 20 osób.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Syryjczyk jest przesłuchiwany jako podejrzany o akt terroryzmu i przygotowywanie aktu terroryzmu.

Reklama

Mężczyzna był kontrolowany 30 grudnia na lotnisku w Budapeszcie. Przedstawił sfałszowane dokumenty tożsamości podobnie jak towarzyszącej mu kobiety. Z tego powodu sąd skazał go za przemyt ludzi na karę więzienia w zawieszeniu oraz na trzy lata zakazał wjazdu na Węgry.

Urząd ds. Imigrantów i Uchodźców poczynił niezbędne kroki, by wydalić go do Grecji, gdzie ma status uchodźcy. Wtedy trafił do aresztu.

Jak podkreśliła prokuratura, dzięki współpracy węgierskich i belgijskich członków Eurojustu (Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej) oraz Urzędu ds. Imigrantów i Uchodźców oraz Budapeszteńskiej Prokuratury Śledczej okazało się, że mężczyzna od trzech lat należy do IS.

Ze śledztwa wynika, że w 2016 roku IS zamordowało w syryjskim Hims ok. 20 członków rodziny, gdyż jeden z mieszkańców odmówił przyłączenia się do organizacji. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że zatrzymany mężczyzna osobiście uczestniczył w egzekucjach - napisała prokuratura.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska