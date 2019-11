Liczba zawieranych na Węgrzech małżeństw była w pierwszych dziewięciu miesiącach br. najwyższa od 1990 roku - poinformował we wtorek Centralny Urząd Statystyczny (KSH), dodając, że lekko przyśpieszył w tym czasie spadek liczby ludności.

Według danych KSH w okresie od stycznia do września zawarto na Węgrzech 52 079 małżeństw, o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To najwyższy wynik od 1990 roku.

W tym samym czasie na 1000 mieszkańców przypadało 9,1 narodzin żywych dzieci i 13,3 zgonów. Ta druga liczba nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku, ta pierwsza natomiast była o 0,1 promila niższa, co oznacza, że spadek liczby ludności nieco przyśpieszył i wyniósł 4,3 promila.

Program wsparcia rodzin

Rząd Węgier poszerzył w tym roku program wsparcia rodzin. 1 lipca weszły w życie nowe świadczenia prorodzinne, m.in. preferencyjne kredyty dla młodych mężatek zobowiązujących się do posiadania dzieci, preferencyjne kredyty na zakup używanego mieszkania lub domu w ramach rodzinnej ulgi mieszkaniowej (CSOK) oraz zwiększona pomoc w spłacaniu kredytów hipotecznych. W styczniu 2020 roku ma zaś wejść w życie zwolnienie z podatku kobiet, które już wychowały lub wychowują czworo lub więcej dzieci, jak również kobiet, które staną się matkami czworga dzieci po tym terminie.

Orban o punkcie zwrotnym

Premier Węgier Viktor Orban mówił na początku września, że punkt zwrotny w skuteczności polityki prorodzinnej zostanie osiągnięty wtedy, gdy osoby decydujące się na dzieci będą miały zagwarantowaną lepszą jakość życia, niż gdyby nie miały potomstwa. "Szukamy tego punktu, do niego dążymy (...), ale na razie go nie osiągnęliśmy. Do tego potrzeba jeszcze dobrych kilku lat wytrwałej pracy" - zauważył.

Liczba ludności na Węgrzech od wielu lat spada. W ubiegłym roku obniżyła się o ponad 41 tys. i wynosi według szacunków Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH) 9,76 mln.