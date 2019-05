Węgry oskarżone przez Radę Europy o głodzenie uchodźców

Węgry zostały oskarżone przez Radę Europy o łamanie praw człowieka. Dunja Mijatović, komisarz Rady Europy ds. praw człowieka powiedziała, że ​​antyimigracyjne stanowisko węgierskiego rządu "podsyca nastroje ksenofobiczne, strach i nienawiść" - informuje BBC.

Według komisarz, wiele osób ubiegających się o azyl i przebywających w strefach tranzytowych było pozbawianych jedzenia. Dunja Mijatović wezwała do natychmiastowego przerwania takiej praktyki.

Zaapelowała także o zmianę sposobu traktowania osób ubiegających się o azyl.

Zdaniem komisarz twarde stanowisko Węgier ws. imigracji wykreowało system prawny, który "podważa zasadność przyjmowania osób ubiegających się o azyl oraz integrację z uchodźcami".



Dodała, że prawo do ubiegania się o azyl zostało ograniczone tylko do dwóch stref tranzytowych wzdłuż granicy z Serbią, do których niewiele osób może się dostać.



Zgodnie z raportem Rady Europy osoby ubiegające się o azyl, w tym dzieci, były zatrzymywane w strefach tranzytowych "bez podstawy prawnej", a czasami odmawiano im jedzenia.



Według komisarz polityka rządu węgierskiego "doprowadziła do systematycznego odrzucania wniosków o azyl".

"Jestem również głęboko zaniepokojona powtarzającymi się doniesieniami o nadmiernym stosowaniu przemocy przez policję podczas przymusowych deportacji cudzoziemców" - powiedziała Mijatovic.

Jak zareagowały Węgry

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier stwierdziło, że 37-stronicowy raport "zawiera kilka ważnych uwag", ale inne zakwestionowało.



Opublikowało także 18 stron wyjaśnień. Przedstawiciele rządu podkreślili w tym dokumencie, że Węgry wypełniły swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego i stoją na stanowisku, że "należy zapewnić ochronę osobom uciekającym przed prześladowaniami".

Jeśli chodzi o dostarczanie żywności dla osób przebywających w strefach tranzytowych, Węgry oświadczyły, że nie miały "żadnego obowiązku zapewnienia wyżywienia uchodźcom" po odrzuceniu ich wniosku o azyl.



Jak przypomina BBC premier Viktor Orban i jego antyimigracyjna partia Fidesz wielokrotnie byli krytykowani przez organizacje praw człowieka z powodu swojej polityki.