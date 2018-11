Węgry: Rekord ciepła w Dzień Wszystkich Świętych

Miesięczny rekord temperatury został pobity na Węgrzech w Dzień Wszystkich Świętych w czwartek - poinformowała w piątek Krajowa Służba Meteorologiczna na Facebooku.

Zdjęcie Węgierski parlament; zdj. ilustracyjne /fazon /123RF/PICSEL

W południowej części kraju w kilku miejscowościach temperatura wzrosła do ponad 25 stopni C. Najcieplej było w Koeroesszakal na południowym wschodzie przy granicy z Rumunią, gdzie zanotowano 25,8 stopni C.

Tym samym pobity został dotychczasowy rekord temperatury dla listopada z 1926 r., który wynosił 24,9 stopni C i padł w Segedynie również na południu kraju.

Według Krajowej Służby Meteorologicznej wkrótce można się spodziewać spadku nadzwyczaj wysokich temperatur i za kilka dni na Węgry wróci jesienna pogoda. W przyszłą niedzielę spodziewana jest już temperatura maksymalna w granicach 7-15 stopni C.