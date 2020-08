Węgry: Stan kryzysu z powodu napływu nielegalnych migrantów przedłużony

Rząd Węgier przedłużył do 7 marca 2021 roku obowiązujący w kraju od niemal pięciu lat stan kryzysowy. Wprowadzono go w 2015 roku z powodu fali nielegalnych migracji. Dekret w tej sprawie ukazał się w niedzielę (30 sierpnia) w Monitorze Węgierskim.

Zdjęcie Premier Węgier Wiktor Orban /Attila Kisbenedek /AFP

Stan kryzysowy, który oznacza większe uprawnienia dla policji i innych służb, wprowadzono na Węgrzech 15 września 2015 roku.

Węgry były wtedy głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i migrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej. Do czasu wzniesienia przez władze węgierskie ogrodzenia na granicach z Serbią i Chorwacją w 2015 roku do kraju przedostało się w drodze do bogatszych państw UE prawie 400 tys. migrantów.

Według danych węgierskiej policji w zeszłym tygodniu udaremniono nielegalne przekroczenie granicy lub zatrzymano na terytorium Węgier 735 osób.