Węgry: Wicepremier Szydło spotkała się z Orbanem

Współpraca polsko-węgierska była w piątek głównym tematem spotkania wicepremier Beaty Szydło z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie. Szydło wzięła też udział w 2. Węgierskim Narodowym Spotkaniu Modlitewnym.

Zdjęcie Beata Szydło /Dominik Gajda /Reporter

"Podczas krótkiej rozmowy w cztery oczy rozmawialiśmy przede wszystkim o współpracy polsko-węgierskiej" - poinformowała PAP wicepremier Szydło.

Rozmowy dotyczyły także bieżących kwestii międzynarodowych, w tym europejskich - m.in. zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wystąpienie Szydło

Wicepremier była jednym z mówców podczas Węgierskiego Narodowego Spotkania Modlitewnego, w którym uczestniczyli m.in. wicepremier i minister spraw wewnętrznych Węgier Sandor Pinter, przedstawiciele partii węgierskich oraz goście z zagranicy. Na jego marginesie przeprowadziła też dwustronną rozmowę z ambasadorem USA ds. swobód religijnych Samem Brownbackiem.

W swoim wystąpieniu Szydło - jak powiedziała PAP - mówiła o programie rządu polskiego "zbudowanym w oparciu o przesłanie chrześcijańskiej nauki społecznej, w którym bardzo duży nacisk kładziemy na niwelowanie różnic, na wyrównywanie szans, na wspieranie najsłabszych, politykę prorodzinną".

"Mówiłam również o tym, że UE powinna opierać się na wartościach i nie może odchodzić od tych fundamentów, które legły u jej podstaw, które były tak mocno podkreślane i eksponowane przez chociażby Roberta Schumana. Ta idea przyświeca nam również w naszych dyskusjach na temat przyszłości UE, na temat tego, w jaki sposób powinna się ona rozwijać" - dodała.

Rozmowa z Brownbackiem i Novak

Rozmowa Szydło z Brownbackiem dotyczyła - według jej słów - "możliwej współpracy przy realizacji projektów i programów pomocowych, humanitarnych i wspierania prześladowanych mniejszości religijnych, a szczególnie prześladowanych chrześcijan".

Jak przypomniała, Brownback spotkał się w lipcu z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, który podkreślił wówczas, że polski rząd jest zainteresowany wspieraniem inicjatyw propagowanych przez amerykańskiego ambasadora.

"Chcę podkreślić, że Polska mocno angażuje się w pomoc humanitarną" - powiedziała wicepremier, przypominając, że w polskim rządzie jest minister ds. pomocy humanitarnej, które to stanowisko zajmuje Beata Kempa. "To pokazuje, że to jest nie tylko ważny dla nas element polityki zagranicznej, ale rzeczywiście kładziemy też nacisk na pomoc tym wszystkim, którzy ze względu na swoją wiarę są prześladowani, w tym chrześcijanom" - dodała.

Szydło spotkała się też z wiceminister ds. polityki rodzinnej w Ministerstwie Zasobów Katalin Novak. Jak przypomniała, polski rząd wzorował się na rozwiązaniach węgierskich w polityce prorodzinnej i już wcześniej, na Forum Ekonomicznym w Krynicy, rozmawiała z Novak na temat inicjatyw, które mogłyby być wspólnie realizowane.

Proszona o podanie przykładu takiej wspólnej inicjatywy, odparła: "Pojawił się pomysł stworzenia wspólnych polsko-węgierskich przedsięwzięć, które organizować będą kobiety aktywne w życiu publicznym, polityce, biznesie czy działalności społecznej".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska