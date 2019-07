Węgry: Zmarła filozofka Agnes Heller

Wybitna węgierska filozofka Agnes Heller zmarła w piątek w wieku 90 lat - poinformowała Węgierska Akademia Nauk (MTA). Heller, która była uczennicą Gyoergya Lukacsa, przez wiele lat wykładała m.in. w Nowym Jorku.

Zdjęcie Agnes Heller /ZSOLT SZIGETVARY /PAP/EPA

Urodzona w 1929 r. w Budapeszcie w rodzinie żydowskiej, Heller przeżyła Holokaust, ale większość członków jej rodziny zginęła w obozach koncentracyjnych.

Agnes Heller od 1947 r. studiowała pod kierunkiem marksistowskiego filozofa i teoretyka literatury Gyoergya Lukacsa, a później pracowała na wydziale, który prowadził. jest uważana za jedną z głównych postaci budapeszteńskiego koła filozoficznego w latach 60.

Po zdławionej przez wojska sowieckie rewolucji węgierskiej 1956 r. została wraz z Lukacsem zwolniona z uczelni z przyczyn politycznych.

W 1977 r. wraz z mężem filozofem Ferencem Feherem wyemigrowała do Australii. Wykładała w wielu uniwersytetach, m.in. w New School of Social Research w Nowym Jorku.

Wróciła na Węgry w 1989 r. po upadku komunizmu. Pisała o filozofii historii i moralności, a także o teorii nowoczesności. Była zwolenniczką liberalnej demokracji i zdecydowaną przeciwniczką rządów premiera Viktora Orbana.

Według węgierskich mediów, Heller zmarła pływając w Balatonie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska