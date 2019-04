Wenezuela: Narodowe Zgromadzenie odebrało immunitet Juanowi Guaido

Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne Wenezueli pozbawiło we wtorek immunitetu tymczasowego prezydenta tego kraju Juana Guaido. W ten sposób lider opozycji może zostać aresztowany i postawiony przez sądem.

Zdjęcie Kilka dni temu organ kontroli administracyjnej i finansowej wydał zakaz pełnienia przez Guaido pełnienia funkcji publicznych przez 15 lat; Na zdj. Juan Guaido /Federico Parra /AFP

Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne to instytucja, którą powołał oficjalnie urzędujący prezydent Wenezueli Nicolas Maduro. Pozbawił tym samym kompetencji demokratycznie wybrany parlament. Zgromadzenie składa się z samych zwolenników Maduro i - podobnie jak on - nie jest uznawane przez rządy wielu krajów.



Reklama

Według Guaido, Zgromadzenie nie ma prerogatyw do odebrania mu immunitetu. "Wiadomo, jak zachowuje się reżim - to już nie tylko prześladowania, to inkwizycja" - powiedział tymczasowy prezydent Wenezueli.



Maduro z kolei uważa, że pozbawienie Guaido immunitetu spowoduje, że "stanie on twarzą w twarz ze sprawiedliwością. Przywódca reżimu nazwał swojego rywala marionetką "zamachowców ze Stanów Zjednoczonych".



To kolejna próba zepchnięcia Guaido do politycznego niebytu. Kilka dni temu organ kontroli administracyjnej i finansowej wydał zakaz pełnienia przez Guaido pełnienia funkcji publicznych przez 15 lat. W odpowiedzi lider opozycji nazwał tę decyzję "farsą".



W Wenezueli od wielu tygodni trwa stan faktycznej dwuwładzy, pogłębia się najpoważniejszy kryzys polityczny i gospodarczy w jego historii. Wenezuelska gospodarka znajduje się w zastoju, waluta nie ma praktycznie żadnej wartości, a w sklepach brakuje wszystkiego.